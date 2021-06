Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Raub eines Iphones

Ludwigshafen (ots)

Am 21.06.2021, gegen 12:00 Uhr, ging ein 15-Jähriger durch den Friesenpark nach Hause als er von vier unbekannten Jugendlichen im Alter von etwa 17-19 Jahre angesprochen worden sei. Sie hätten von ihm die Herausgabe seines Iphones im Wert von etwa 1.200 Euro gefordert, welches er in der Hand hielt. Nachdem er das Handy nicht hergab, hätten die Jugendlichen ihn geschlagen und getreten. An das Handy seien sie jedoch nicht gekommen, da eine unbekannte Passantin geschrien habe, dass sie die Polizei rufen werde, wenn sie nicht von ihm ablassen würden. Daraufhin wären die vier Unbekannten zu Fuß in verschiedene Richtungen gelaufen.

Die Passantin und andere Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell