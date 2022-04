Polizei Duisburg

POL-DU: Bergheim: "Herr Fischer" bringt 81-Jährige um ihr Vermögen - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Erneut hat ein falscher Polizeibeamte eine Seniorin um ihr Vermögen gebracht. Der Mann rief am Mittwochvormittag (20. April) bei der 81-Jährigen an, gab sich als "Herr Fischer" von der Polizei aus und gaukelte ihr vor, dass sie ihr Vermögen in Sicherheit bringen müsse. Ein Abholer nahm gegen 13 Uhr einen Umschlag gefüllt mit Geld in einer hohen vierstelligen Summe in ihrem Wohnzimmer auf der Winkelhauser Straße entgegen. Dann flüchtete er in unbekannte Richtung.

Der Trickbetrüger wird wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß, weißes Hemd, Pullunder, blaue Jeans, Mund-Nasen-Schutz. Die Polizei Duisburg such Zeugen, die Angaben zu dem Mann machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 32 der Duisburger Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Die Polizei Duisburg warnt auch jetzt wieder: Bleiben Sie wachsam und vertrauen Sie Fremden niemals Ihre Wertsachen an. Die echte Polizei nimmt Ihr Geld niemals in Verwahrung. Zweifeln Sie an der Geschichte, die Ihnen ein Anrufer am Telefon erzählt? Dann legen Sie selbst auf und wählen Sie die 110.

