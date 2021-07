Polizei Bielefeld

POL-BI: Tiefkühltasche als Beuteversteck

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Sennestadt -

Diebe nutzten am Dienstag, 06.07.2021, eine Tiefkühltasche nach einem Ladendiebstahl an der Hansestraße beim Abtransport der Beute. Sie scheiterten anschließend bei dem Fluchtversuch.

Einem Ladendetektiv fielen um 15:50 Uhr in einem Sportartikelmarkt zwei verdächtige Männer auf, die in einem Gang unentwegt hin und her gingen. Er beobachtete, dass einer des Duos Schuhe aus dem Regal nahm und in eine mitgeführte Tiefkühltasche steckte. Als beide anschließend das Geschäft verließen, nahm der Detektiv zusammen mit zwei Mitarbeitern die Verfolgung auf. Die Diebe bemerkten die Verfolger und warfen die Tiefkühltasche weg. Nach wenigen Metern konnten die Verfolger die Täter einholen und festhalten.

In der Tiefkühltasche fanden sich neben den gestohlenen Schuhen noch weitere entwendete Sportbekleidungsartikel. Gegen den 33-Jährigen und den 16-jährigen Bielefelder wird nun wegen gemeinschaftlichen Diebstahl ermittelt.

