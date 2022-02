Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Neubau

Heinsberg (ots)

In der Nacht von Sonntag (13. Februar) auf Montag (14. Februar) gelangten Unbekannte in den Neubau eines Mehrfamilienhauses an der Linderner Straße und entwendeten zirka 200 Meter Erdkabel, Kupferrohre, einen WLAN Router und drei Klimageräte der Marke Mitsubishi.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell