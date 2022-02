Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Übach-Palenberg-Übach (ots)

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Samstag, 12. Februar, gegen 19 Uhr an der Kreuzung Roermonder Straße/Holthausener Straße ereignete, sucht die Polizei Zeugen. Ein 48-jähriger Mann aus Übach-Palenberg fuhr mit seinem Pkw Skoda auf der Jülicher Straße in Richtung Holthausener Straße. An der Rotlicht zeigenden Ampelanlage an der Kreuzung Roermonder Straße/Holthausener Straße hielt er als erstes Fahrzeug an der Haltelinie an. Er gab an, in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein, als die Ampel auf Grünlicht wechselte. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw Opel eines 18-jährigen Mannes aus Geilenkirchen. Dieser fuhr mit seinem Pkw Opel auf der Roermonder Straße in Richtung Geilenkirchen. Zur Klärung des Unfallgeschehens bittet die Polizei Zeugen, die sich bislang nicht gemeldet haben, dies noch zu tun. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Alternativ kann das Hinweisportal auf der Website der Polizei Heinsberg genutzt werden, https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell