Polizei Duisburg

POL-DU: Duisburger Norden: Polizei und Stadt im Einsatz gegen Clankriminalität - Sieben Glücksspielautomaten sichergestellt

Duisburg (ots)

Beschlagnahmen von sieben illegalen Glücksspielautomaten (Fungamer) sowie einer vierstelligen Summe Bargeld, drei Strafanzeigen und Berichte unter anderem für das Gewerbeamt sind das Ergebnis eines Einsatzes gegen Clankriminalität am Donnerstagabend (21. April).

Die Polizei und Mitarbeitende des Sonder-und Außendienstes (SAD) der Stadt Duisburg kontrollierten gemeinsam fünf Lokale im Duisburger Norden. Die Fungamer und das Geld beschlagnahmten die Beamten in zwei Teestuben auf der Emilstraße in Obermeiderich und der Halfmannstraße in Neumühl. In einer weiteren Teestube auf der Gertrudenstraße (Marxloh) bemängelte der SAD einen verschlossenen Notausgang und schrieb für weitere gewerbliche Überprüfungen einen Bericht. In einem Pub auf der Gabelsberger Straße in Mittelmeiderich und einer Teestube auf der Sterkrader Straße in Obermarxloh gab es nichts zu beanstanden.

