POL-DU: Laar: Schlägerei in Gaststätte endet im Krankenhaus

Eine Schlägerei in einer Gaststätte in der Nacht zu Samstag (23. April, 2:50 Uhr) auf der Jahnstraße endete für einen Mann (38) im Krankenhaus. Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, soll ihn ein 41-Jähriger in den Schwitzkasten genommen und ihn mit einem Messer verletzt haben. Anschließend habe der 41-Jährige den Notruf gewählt. Die Polizei nahm den Duisburger vorläufig fest. Er muss sich jetzt mit einem Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung auseinandersetzen.

