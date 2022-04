Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Girls- und Boys'Day bei der Polizei Duisburg

Bild-Infos

Download

Duisburg (ots)

28 Schülerinnen und Schüler der 8. Klassen verschiedener Schulen aus Duisburg lernen am Donnerstag (28. April, ab 8:30 Uhr) Polizeiarbeit hautnah kennen. Die Jugendlichen bekommen an diesem Tag einen Einblick in die Liegenschaft in Neudorf (Fraunhofer Straße 10) und machen Stopp bei verschiedenen Stationen, wie zum Beispiel bei den Einsatzfahrzeugen, der Diensthundführerstaffel sowie der Bereitschaftspolizei Hundertschaft. Der Tag endet für die Schülerinnen und Schüler gegen 14:30 Uhr im Polizeipräsidium auf der Düsseldorfer Straße, wo sie das Polizeigewahrsam kennenlernen und abschließend von den Personalwerbern viele weitere Informationen zum Polizeiberuf bekommen.

Journalisten, die den Girls- und Boys'Day (teilweise) begleiten möchten, melden sich bitte unter pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de bis Mittwoch (27. April) an.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell