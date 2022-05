Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ringsheim, Offenburg - Tankbetrüger festgenommen

Ringsheim, Offenburg (ots)

Zwei 37-jährige Männer beschäftigten am Donnerstagmittag eine Vielzahl von Einsatzkräften. Zunächst fielen die beiden zu diesem Zeitpunkt Unbekannten kurz vor 13:30 Uhr an einer Tankstelle in Ringsheim auf, wo sie einen Tankbetrug begangen hatten. Nach den Personen und dem verwendeten Audi wurde unmittelbar eine Fahndung eingeleitet. Kurze Zeit später wurden durch eine Zeugin zwei Personen im Bereich eines Offenburger Kinos gemeldet, welche sich auffällig verhalten würden. Wie sich herausstellte, waren diese mit dem zuvor in Ringsheim aufgefallenen Audi unterwegs. Im Rahmen der Fahndung des Offenburg Innenstadtbereichs konnte das Fahrzeug schließlich parkend festgestellt werden. Als die beiden Männer an ihr Fahrzeug zurückkehrten, konnten sie durch die Beamten festgenommen werden. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs wurden diverse Gegenstände aufgefunden, deren Herkunft bislang nicht geklärt werden konnte. Ob es sich hierbei um Diebesgut handelt, ermitteln nun die Beamten des Polizeireviers Offenburg. Die beiden Mittdreißiger erwartet nun Post von der Staatsanwaltschaft.

