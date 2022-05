POL-OG: Gengenbach - Schwere Verletzung durch Verkehrsunfall

Oberkirch, Zusenhofen (ots) - Unbekannte sind offenbar zwischen Mittwoch und Donnerstag in eine Wohnung in der Lindenstraße eingedrungen. Anwohner stellten fest, dass die Haustüre offen stand und meldete dies daraufhin der Polizei. Die hinzugerufenen Beamten konnten feststellen, dass die Tür eingetreten wurde. Ob etwas entwendet wurde, ist noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Wer in diesem Zusammenhang ...

