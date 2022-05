Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Verkehrskontrolle endet in Gewahrsam

Offenburg (ots)

Seine Fahrt in der "Alten Straßburger Straße" hat sich ein 29-jähriger Mercedes-Fahrer in der Nacht von Donnerstag auf Freitag sicherlich anders vorgestellt. Der Endzwanziger wurde gegen 23:30 einer genaueren Überprüfung unterzogen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass er nicht nur unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs war, sondern auch ein Haftbefehl wegen Diebstahls gegen ihn vorlag. Nach einer erfolgten Blutentnahme musste der Mann die Nacht in der Gewahrsamszelle des Polizeireviers Offenburg verbringen. Die Vorführung beim Haftrichter soll am heutigen Tag erfolgen.

/pi

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell