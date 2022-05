POL-OG: Offenburg - Dieseldiebe am Werk

Rastatt (ots) - Eine 24-Jährige teilte am Donnerstag mit, dass ihr Ex-Lebensgefährte in ihrer gemeinsamen Wohnung in der Karlsruher Straße randalieren würde. Als die Polizei gegen 13:30 Uhr an der Örtlichkeit eintraf, war der 34-Jährige mit zwei Messern bewaffnet und bedrohte die Einsatzkräfte. Trotz mehrfacher Aufforderung die Waffen niederzulegen, kam er dieser nicht nach, weshalb die Beamten Pfefferspray einsetzen mussten. Der Störer warf daraufhin die Messer in ...

mehr