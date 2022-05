Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mittelbaden - sicher.mobil.leben - Fahrtüchtigkeit im Blick - Abschussmeldung

Mittelbaden (ots)

Zwischen gestern, 4 Uhr und heute Morgen, 4 Uhr, waren über 130 Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Offenburg im Rahmen der Kontrollaktion "sicher.mobil.leben - Fahrtüchtigkeit im Blick" im Einsatz. In den 24 Stunden konnten insgesamt fast 900 Verkehrsteilnehmer einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei wurden drei Fahrzeugführer festgestellt, die alkoholisiert am Straßenverkehr teilnahmen. Zudem konnte bei sechs Fahrzeugführern eine Beeinflussung von Betäubungsmitteln erkannt werden. Insgesamt wurden in diesem Zusammenhang sieben Blutentnahmen durchgeführt. Bei einem Lkw-Fahrer entdeckten die Polizisten, dass er sich nicht an die gesetzlich vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten gehalten hat. Neben den festgestellten Verstößen im Bereich der Fahruntüchtigkeit, wurden auch über 100 sonstige Ordnungswidrigkeiten und Straftaten aufgedeckt. Hierbei handelt es sich größtenteils um die Benutzung des Mobiltelefons während der Fahrt und Verstöße gegen die Gurtpflicht. Drei Fahrzeugführer saßen ohne erforderliche Fahrerlaubnis am Steuer.

