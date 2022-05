Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Seelbach - sicher.mobil.leben - Stark alkoholisiert am Steuer

Seelbach (ots)

Nach dem Hinweis einer Zeugin am heutigen Donnerstagmittag, dass der Fahrer eines Kleintransporters möglicherweise alkoholisiert auf der L102 in Richtung Seelbach unterwegs sein könnte, wurde dieser an seiner Wohnanschrift angetroffen und anhand einer Personenbeschreibung zweifelsfrei als Fahrer identifiziert werden. Ein Alkoholtest ergab, dass der Mann mit fast 2,5 Promille hinter dem Steuer seines Fahrzeugs saß. Eine Blutentnahme und Post von der Staatsanwaltschaft sind die Folge.

Don't drink and drive! Wer fährt, trinkt nicht - wer trinkt, fährt nicht!

