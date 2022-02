Polizei Salzgitter

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 21.02.2022:

Peine (ots)

Unfall mit erheblichem Sachschaden in Solschen

Am 20.02. verursachte der 59-jährige Fahrer eines Lieferwagens in Solschen einen erheblichen Sachschaden. Der Mann kam gegen 06:30 Uhr auf gerader Strecke von der "Hauptstraße" ab. Neben der Fahrbahn kollidierte er mit einer Grundstücksmauer und einer Treppe, außerdem überfuhr er einen Zigarettenautomaten und ein Verkehrsschild. Auch sein Iveco ist durch die Zusammenstöße schwer beschädigt worden. Die Unfallursache ist bislang nicht klar, ein durchgeführter Atemalkoholtest verlief auf jeden Fall negativ. Der Schaden liegt nach vorläufigen Schätzungen im deutlich fünfstelligen Bereich.

Private Feier eskaliert in Schlägerei

In der Nacht vom 19.02 auf den 20.02. musste die Peiner Polizei eine Auseinandersetzung in der "Schwarzdornstraße" in Vöhrum schlichten. Dort sind gegen 04:00 Uhr während einer privaten Feier offenbar mehrere Personen derart in Streit geraten, dass sich auf der Straße eine handfeste Auseinandersetzung entwickelte. In dieser Konfrontation kam wohl auch Pfefferspray zum Einsatz, so dass auch ein Rettungswagen zur Behandlung im Einsatz war. Hintergründe und Auslöser des Streits sind jetzt Teil der laufenden Ermittlungen.

