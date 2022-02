POL-SZ: Pressemeldung aus dem Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissarats Salzgitter-Bad für den Zeitraum 19.02.2022, 09:00 Uhr - 20.02.2022, 09:00 Uhr

Polizei Salzgitter

Pressemeldung aus dem Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissarats Salzgitter-Bad für den Zeitraum 19.02.2022, 09:00 Uhr - 20.02.2022, 09:00 Uhr

Ein Dokument

PK Salzgitter-Bad (ots)

Einbruchdiebstahl in Doppelhaushälfte

Zeit: 17.02.2022, 18:30 Uhr - 19.02.2022, 16:30 Uhr Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Heckenrosenweg 6 a Hergang: In Abwesenheit der Hausbewohner verschafften sich unbekannte Einbrecher durch Aufhebeln eines Außenfensters gewaltsam Zutritt in eine Doppelhaushälfte, durchwühlten alle möglichen Wertgelasse und entwendeten eine bislang noch nicht zu beziffernde Summe Bargeld und möglicherweise weiteres Diebesgut. Die Polizei in Salzgitter-Bad bittet um sachdienliche Hinweise zu Beobachtungen im genannten Tatzeitraum unter Tel. 05341 825-115.

Trunkenheitsfahrt durch Mann auf E-Scooter Zeit: 20.02.2022, 03:30 Uhr Ort: 38259 Salzgitter, Breslauer Straße Hergang: Zur Tatzeit wurde ein 20-Jähriger Mann auf einem E-Scooter von einer Funkstreifenbesatzung kontrolliert. Dabei fiel den eingesetzten Beamten Atemalkoholgeruch auf. Ein Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,56 Promille. Gegen den Salzgitteraner wurde ein bußgeldbewährtes Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass die für Kraftfahrzeuge geltenden Alkoholgrenzwerte auf das Führen von E- Scootern Anwendung finden.

