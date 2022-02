Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 19. Februar 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Fahrraddiebstahl aus Kellerraum

Gewaltsam in einen Kellerraum im Eichenweg in Wolfenbüttel brachen bisher unbekannte Täter im Zeitraum vom 16.02.2022, 15.15 Uhr bis 18.02.2022, 05.35 Uhr ein. Hieraus wurde ein rotes Pedelec, das ebenfalls zusätzlich mit einem Schloss gesichert war, im Wert von ca. 2200,- Euro entwendet. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Umweltdelikt - Unerlaubter Umgang mit Abfällen

Am 18.02.2022, gegen 10.00 Uhr, meldete ein Zeuge, dass in der Friedrich-Wilhelm-Str. in Wolfenbüttel an einer Baustelle unsachgemäß mit Abfällen umgegangen würde. Eine Überprüfung durch die eingesetzte Fustw-Besatzung ergab, dass dort Asbestplatten unsachgemäß demontiert und entsorgt worden waren. Asbestarbeiten dürfen nur von entsprechenden Fachfirmen durchgeführt werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, der Beschuldigte der ausführenden Firma muss noch ermittelt werden. Die Arbeiten vor Ort wurden untersagt.

Sturmschäden in Stadt und LK Wolfenbüttel

Auf die Landstraße 635 zwischen Cremlingen und Hordorf stürzte ein Baum, der von der Feuerwehr beseitigt werden musste. Da weitere Bäume / Äste Gefahrenstellen darstellten, wurde die Straße über Nacht vom 18.02.22, 20.40 Uhr bis 19.02.22, 10.15 Uhr gesperrt.

In Hordorf, Zollstraße, wurde ein Weidezaun teilweise auf die Straße geweht, so dass Pferde drohten, wegzulaufen. Die Gefahrenstelle wurde bis zur Behebung durch Verantwortliche gesichert.

In Wolfenbüttel, Adersheimer Str. stürzte ein Verkehrszeichen auf einen PKW Skoda und beschädigte diesen. In der Neuen Str. in Wolfenbüttel fiel ein Dachziegel auf einen PKW Skoda, der beschädigt wurde.

Auf der B 79 in Höhe Sternhausberg stürzte ein Baum auf die Fahrbahn und blockierte diese. Während der Beseitigung durch die Feuerwehr musste die Bundesstraße kurzfristig gegen 23.40 Uhr gesperrt werden.

In der Harzstraße in Wolfenbüttel stürzten mehrere Ziegel auf einen PKW Nissan und beschädigten diesen erheblich.

- Skiebe - PHK

