Polizei Salzgitter

POL-SZ: POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Peine vom Samstag, den 19.02.2022

Peine (ots)

Polizei-Einsätze durch den Sturm

Die Nacht von Freitag, den 18.02. auf Samstag, den 19.02.2022 verlief für die Polizei im Landkreis Peine harmloser als befürchtet. Die überwiegende Anzahl von Einsätzen wurden durch die Freiwilligen Feuerwehren der Ortschaften selbständig durchgeführt. In einigen Bereichen, wie z.B. der Bundessstraße 214 in Höhe Rietze und der B 444 zwischen Ilsede und Groß Lafferde lagen zeitweise Bäume quer, so dass die Straßen kurzfristig bis zur Beseitigung durch die Feuerwehren gesperrt werden mussten. Zu Sachschäden oder sogar Kollisionen durch Verkehrsteilnehmer kam es hier aber nicht. In einigen Firmen und Betrieben erfolgten Alarmauslösungen, weil durch den starken Wind Türen und Fenster aufgedrückt oder sogar beschädigt wurden und dadurch Bewegungsmelder auslösten.

Trunkenheit im Verkehr - infolge Alkohol Am Samstagmorgen (19.02.2022) um 01:35 Uhr kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei aus Edemissen auf der Bundesstraße 214 Höhe Rietze eine 35-jährige junge Frau aus Müden mit ihrem BMW und stellte Alkoholgeruch fest. Ein daraufhin durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest ergab eine Wert von 1,70 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle Am Freitag, den 18.02.2022 in der Zeit zwischen 17:00 und 18:00 Uhr stieß in Peine-Stederdorf in der Edemissener Straße ein bislang Unbekannter mit einem bislang unbekannten Kfz vermutlich rückwärts beim Ausparken aus einer Parkbox gegen einen ordnungsgemäß am gegenüberliegenden Fahrbahnrand geparkten Passat einer 48-jährigen aus Burgdorf und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3000,- EUR.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell