Polizei Salzgitter

POL-SZ: Nur wenig sturmbedingte Einsätze in Salzgitter

Salzgitter (ots)

Der Sturm "Zeynep" führte nur zu wenigen polizeilichen Einsätzen in Salzgitter. In der Swindonstrasse in Salzgitter-Lebenstedt stürzte am Abend des 18.02.2022 ein Baum auf ein parkendes Fahrzeug. Es wurden keine Personen verletzt. In der Nacht musste aufgrund umgestürzter Bäume die Kreisstraße zwischen Osterlinde und Oelber am weißen Wege gesperrt werden. Die Sperrung dauert aktuell noch an.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell