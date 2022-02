Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 18. Februar 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Donnerstag, 17.02.2022, gegen 13:30 Uhr

Am Donnerstagmittag ereignete sich in der Straße Hinter der Bahn ein Verkehrsunfall, bei dem ein 23-jähriger Radfahrer leicht verletzt worden ist. Demnach übersah ein 81-jähriger Autofahrer beim Einfahren in den fließenden Verkehr vermutlich aus Unachtsamkeit den Radfahrer, der seinerseits entgegengesetzt der Fahrtrichtung mit dem Fahrrad auf dem Fußweg unterwegs war. Durch die Kollision stürzte er zu Boden und verletzte sich hierbei leicht. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Wolfenbüttel: Verkehrsunfallflucht

Mittwoch, 16.02.2022, zwischen 17:40 Uhr und 18:35 Uhr

Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß am Mittwoch, 16.02.2022, zwischen 17:40 Uhr und 18:35 Uhr, mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen auf einem Stellplatz in der Danziger Straße abgestellten PKW Nissan. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich weiter um den am Nissan an der hinteren rechten Seite entstandenen Schaden in Höhe von zirka 1000 Euro zu kümmern. Hinweise: 05331 / 933-0

