POL-PDTR: Tierhalter von freilaufenden Schafen gesucht

Saarburg und Konz (ots) - Am Donnerstag, dem 28.04.2022, findet wieder bundesweit der Girls' Day statt. Unter dem Motto "Polizei erleben!" bietet die Polizeiinspektion Saarburg und "So funktioniert Polizei!" bietet die Polizeiwache Konz an diesem Tag im Zeitraum von 09.00 bis 13.00 Uhr jeweils eine Präsenzveranstaltung für insgesamt 25 Teilnehmerinnen an. Wir werden ...

