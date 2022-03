Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Donzdorf - Katze angeschossen

Am Samstag verletzte ein Unbekannter ein Tier in Donzdorf.

Ulm (ots)

Wie die Polizei am Mittwoch erfuhr, soll ein Unbekannter auf eine Katze in Donzdorf geschossen haben. Ab etwa 4.30 Uhr war das Tier in den Straßen Im Herrengestell, Pfaffenhalde, Dr.-Frey-Straße und der Umgebung unterwegs. Um 8 Uhr kam die Katze dann verletzt zurück. Ein Tierarzt untersuchte sie. Der stellte fest, dass das Geschoss eines Luftgewehrs oder einer Luftpistole in der Katze steckt. Diese hat den Angriff überlebt. Die Polizei ermittelt jetzt wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, den bittet die Polizei, sich unter der Telefon-Nr. 07161/8510 zu melden.

+++++++ 0497355

Jürgen Rampf, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell