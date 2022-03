Polizeipräsidium Ulm

In Schnürpflingen brannten am Mittwoch eine Scheune und ein Gebäude.

Kurz nach Mittag stand zunächst eine Scheune in der Alten Landstraße in Schnürpflingen-Beuren in Brand. Diese war an ein Haus angebaut. Zeugen sahen das Feuer und informierten den Bewohner. Der 60-Jährige konnte dank des überlegten Handelns der Zeugen das Haus verlassen, kurz bevor die Flammen auf das Gebäude übergriffen. Er blieb unverletzt. Die Feuerwehr war schnell am Einsatzort. Sie löschte den Brand. An der Scheune und am Gebäude entstand hoher Schaden. Die Polizei ermittelt nun die Ursache des Brandes und die Höhe des Schadens. Die Beamten haben hierfür Spuren gesichert. Ein Sachverständiger wird hinzugezogen.

Das Verhalten der Zeugen lobt die Polizei. Sie hätten überlegt gehandelt und so den Bewohner gerettet. "Tu was" heißt eine Aktion der Polizei, die Zeugen ermutigt, richtig zu handeln. Weitere Informationen dazu gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

