Ulm (ots) - Nachdem am frühen Sonntag in Ulm ein 57-Jähriger mit schweren Verletzungen aufgefunden wurden, ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei und suchen Zeugen. Passanten hatten am Sonntag gegen 3 Uhr eine Polizeistreife in der Neuen Straße auf sich aufmerksam gemacht. Sie standen an der Einmündung der ...

mehr