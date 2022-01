Polizei Bochum

POL-BO: Nach Taschendiebstahl: Wer kennt diese Frauen?

Bochum, Wattenscheid (ots)

Nach einem Taschendiebstahl in einem Drogeriemarkt an der Oststraße in Bochum-Wattenscheid im Dezember 2021sucht die Kripo mit der Aufnahme einer Überwachungskamera nach drei Frauen.

Bilder der Tatverdächtigen finden Sie im landesweiten Fahndungsportal unter: https://polizei.nrw/fahndung/72929

Hinweis: Sollte der oben genannten Link ins Leere führen, ist diese Fahndung geklärt und wurde vom LKA gelöscht.

Die abgebildeten Frauen werden verdächtigt, am 8. Dezember 2021, gegen 8 Uhr, in einem unbeobachteten Moment die Handtasche einer 53-jährigen Wattenscheiderin an sich genommen und damit den Drogeriemarkt verlassen zu haben.

Mit richterlichem Beschluss sind die Bilder der Tatverdächtigen zur Veröffentlichung freigegeben worden.

Das Wattenscheider Regionalkommissariat (KK 34) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen unter der Telefonnummer 02327 963-8410 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) um Hinweise.

