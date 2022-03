Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Girls' Day bei der Polizei Saarburg und der Polizeiwache Konz

Saarburg und Konz (ots)

Am Donnerstag, dem 28.04.2022, findet wieder bundesweit der Girls' Day statt.

Unter dem Motto "Polizei erleben!" bietet die Polizeiinspektion Saarburg und "So funktioniert Polizei!" bietet die Polizeiwache Konz an diesem Tag im Zeitraum von 09.00 bis 13.00 Uhr jeweils eine Präsenzveranstaltung für insgesamt 25 Teilnehmerinnen an.

Wir werden Euch den Beruf der Polizeibeamtin und den Polizeialltag vorstellen. Unter anderem informieren wir über die Einstellungsvoraussetzungen und zeigen Euch unsere Dienstgebäude sowie verschiedene Einsatzmittel, welche wir im alltäglichen Dienst mitführen - natürlich gehört auch ein Blick in die Gewahrsamszelle dazu. Wir nehmen uns ausreichend Zeit, um auf Eure Fragen einzugehen.

Über die Eingabe des jeweiligen Dienstortes Saarburg oder Konz sind die beiden Angebote auf der Internetseite "www. Girls-day.de" zu finden. Hier können sich interessierte Schülerinnen ab der 8. Klasse online registrieren. Die beiden Angebote sind bereits zur Registrierung freigeschaltet. Eine zusätzliche Kontaktaufnahme mit uns ist daher nicht erforderlich. Wir freuen uns auf Eure Anmeldung.

