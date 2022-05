Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach, Schnellingen - sicher.mobil.leben - Unter Drogeneinfluss

Haslach, Schnellingen (ots)

Die Fahrt eines 27-Jährigen wurde am Donnerstag um 11:15 Uhr durch Beamte des Polizeireviers Haslach beendet. Der Fahrer eines Kleintransporters wurde im Silberbergweg einer Kontrolle unterzogen. Hierbei konnten die Polizisten Anzeichen für eine Beeinflussung von Betäubungsmitteln feststellen, was ein Vortest bestätigte. In der Folge musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Dein Trip: Ohne Drogen! Bei der Teilnahme am Straßenverkehr ist ein klarer Kopf gefragt. Drogen und die Verkehrssicherheit beeinträchtigende Medikamente sind damit nicht vereinbar.

