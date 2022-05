Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Fahrradraub im Bereich der Hahnheideschule - Polizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

02. Mai 2022 | Kreis Stormarn - 30.04.2022 - Trittau

Am Samstagabend (30.04.2022), gegen 23.00 Uhr, soll es in der Straße "Im Raum" an der Hahnheideschule in Trittau zu einem Fahrradraub gekommen sein.

Nach derzeitigen Erkenntnissen sei der 41-jährige Geschädigte im Bereich der Hahnheideschule mit vier männlichen Personen in ein Streitgespräch geraten. Um dies zu klären, hielt der Hamburger an und wurde gleich von den vier Männern geschlagen. Sie nahmen sein Fahrrad, schwarzes Herrenrad der Marke Prophete, an sich und entfernten sich damit.

Zur Personenbeschreibung kann lediglich gesagt werden, dass alle vier Personen dunkel gekleidet waren und sich nicht auf Deutsch verständigten.

Die Polizei sich nun Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter sowie auf den Verbleib des Fahrrades geben können. Die Beamten der Kriminalpolizei Ahrensburg bitten unter 04102/809-0 um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell