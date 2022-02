Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ladendiebe auf Tour

Nordhausen (ots)

Mehrere Ladendiebe trieben am Mittwoch in Nordhausen ihr Unwesen. Gegen 12.50 Uhr verstaute ein bislang unbekannter Mann in einem Supermarkt in der Reichsstraße Kaffee und Süßigkeiten in seinem Rucksack. Ihn erwischten Mitarbeiter. Nachdem er seinen Rucksack geleert hatte, verschwand er unerkannt. Im Markt entdeckten Mitarbeiter wenig später einen weiteren Einkaufswagen in dem bereits Waren und ein Rucksack lagen. Gegen 16.05 Uhr bedienten sich drei Männer in einem Lebensmittelmarkt in der Halleschen Straße. Sie verstauten Bekleidung in einem Rucksack und konnten zunächst unerkannt fliehen. Eine knappe Stunde später bemerkten Mitarbeiter des Supermarktes in der Reichsstraße einem 22-jährigen Mann, der versuchte, Kleidung und Bier zu stehlen. Neben dem Diebesgut fanden die alarmierten Polizisten auch noch eine geringe Menge an Cannabis bei der Durchsuchung des Täters. Ermittlungen zufolge steht der 22-Jährige nun auch in Verdacht, eine Stunde zuvor in der Halleschen Straße am Ladendiebstahl beteiligt gewesen zu sein. Die Ermittlungen dauern an.

