Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rentner bei Unfall gestürzt und verletzt

Lipprechterode (ots)

Ein 78-jähriger Radfahrer kam am Mittwochvormittag, nach einem Verkehrsunfall in Lipprechterode, ins Krankenhaus. Der Rentner wollte gegen 10.35 Uhr in der Krajaer Straße an einem verkehrsbedingt haltenden Daimler Benz vorbeifahren. Im selben Moment fuhr die 64-jährige Autofahrerin an und kollidierte mit dem Radfahrer. Der Mann stürzte und zog sich eine Kopfverletzung zu. Am Auto entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell