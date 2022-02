Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kind von Auto erfasst und schwer verletzt

Teistungen (ots)

Ein 10-jähriger Junge wurde am frühen Nachmittag in Teistungen von einem Auto erfasst. Ersten Ermittlungen zufolge lief das Kind gegen 13.30 Uhr in der Ortslage hinter einem Bus auf die Straße. Ein dem Bus entgegenkommender Toyota kollidierte mit dem Kind. Der Junge wurde auf den Gehweg geschleudert. Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

