Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Crash im Kreisverkehr

Mühlhausen (ots)

Im Kreisverkehr Petristeinweg kollidierten am Dienstagabend, gegen 18.45 Uhr, zwei Autos. Eine 63-jährige Frau befuhr mit ihrem Opel Astra den Kreisverkehr aus Richtung Mittelstraße. Unmittelbar davor soll ein 66-jähriger Mann in seinem Honda aus Richtung Tonbergstraße in den Kreisverkehr eingefahren sein. Beide Autos stießen zusammen. Die Polizei sucht Zeugen zum genauen Unfallhergang. Wer Angaben zum Unfallgeschehen machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 0301/4510, zu melden. Der Opel Astra musste abgeschleppt werden. Verletzte gab es nicht.

