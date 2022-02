Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Flucht vor Polizei gescheitert, Streifenwagen beschädigt

Großengottern (ots)

Weil er getrunken hatte, flüchtete am Dienstagabend, kurz nach 23 Uhr, ein 26-jähriger Autofahrer in seinem Caddy vor der Polizei. Die Beamten beabsichtigten den Mann in Großengottern zu kontrollieren. Doch er gab Gas. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf. Hierbei begaben sie sich selber in Gefahr. Auf einem Feldweg kollidierten sie mit einem Zaun. Sie blieben unverletzt und stellten schließlich den Flüchtigen in der Ortslage. Ein Alkoholtest bei dem jungen Mann ergab über 2,5 Promille. Der entstandene Schaden am Streifenwagen und dem Gartenzaun wird auf mindestens 4500 Euro geschätzt.

