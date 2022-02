Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrerin bei Unfall getötet

Sondershausen (ots)

Gegen 15 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 4, auf Höhe der Bebraer Teiche, ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 41-jährige Autofahrerin in einem VW Polo verstarb noch an der Unfallstelle, ein 38-jähriger Autofahrer in einem Transporter wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Zur Unfallursache und zum Unfallhergang laufen die Ermittlungen. Ein Gutachter wurde hinzugezogen. Der Verkehr wird wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt.

