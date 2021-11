Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Raub auf Juwelier

Kleve (ots)

Am Dienstag (02.11.2021) gegen 17:35 Uhr begab sich ein bislang unbekannter männlicher Täter in ein Juweliergeschäft auf der Große(n) Straße.

Unter Vorhalt eines großen Messers forderte er die Herausgabe von Bargeld aus der Geschäftskasse. Der Inhaber begab sich durch ein Thekenbrett in den Kassenbereich und schlug dieses Brett mit Wucht hinunter, so dass der Täter ihm nicht folgen konnte.

Mit einem Holzknüppel konnte der Inhaber den Räuber schließlich in die Flucht schlagen. Der Täter verließ das Geschäft ohne Beute. Er schnappte sich einen schwarzen E-Scooter, den er vermutlich zuvor vor dem Geschäft abgestellt hatte, und flüchtete zu Fuß über die Straßen an der Münze und Bleichen in Richtung Stadthalle.

Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich bei dem Täter um einen circa 35-jährigen, 170 cm - 180 cm großen Mann mit kräftiger Statur. Er trug dunkle Kleidung und hatte ein schwarzes Basecap auf dem Kopf. Außerdem sprach der unbekannte Mann mit südländischem Akzent.

Hinweise zum Täter nimmt die Kripo Kalkar unter 02824 880 entgegen. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell