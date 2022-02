Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ladendieb gesucht

Bild-Infos

Download

Ebeleben (ots)

Die Polizei in Sondershausen sucht Zeugen, die Angaben zu dem abgebildeten Mann machen können. Der Unbekannte steht im Verdacht, am Samstag, 13. November 2021, gegen 19.40 Uhr, im Rewemarkt in Ebeleben, Arzneimittel gestohlen zu haben. Bislang konnte seine Identität nicht geklärt werden. Wer den Mann erkennt oder Hinweise zu dessen Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen, unter der Telefonnummer 03632/6610, zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell