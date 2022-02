Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit geparkten Auto kollidiert, Beifahrerin schwer verletzt

Wiehe (ots)

Am Dienstag, gegen 10.40 Uhr, befuhr ein 77-jähriger Autofahrer in seinem Honda Jazz die Oertelstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache stieß er gegen ein geparktes Fahrzeug am Straßenrand. Die 78-jährige Beifahrerin musste ins Krankenhaus gebracht werden, der Fahrer wurde am Unfallort medizinisch versorgt. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf ca. 12000 Euro geschätzt.

