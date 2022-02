Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrerin mehrere Stunden nach Unfall in ihrem Fahrzeug gefangen

Katharinenberg (ots)

Die Bundesstraße 249 musste am Montagabend nach einem Unfall knapp drei Stunden gesperrt werden. Gegen 18.15 Uhr waren zwischen Eigenrieden und Katharinenberg zwei Autos zusammengestoßen. Während eine 64-jährige Frau, die in Richtung Katharinenberg unterwegs war, aus ihrem Skoda Karoq schnell geborgen werden konnte, benötigten die Rettungskräfte für die,zuvor entgegenkommende, 52-jährige eingeklemmte Unfallgegnerin fast zwei Stunden für die Bergung. Beide Frauen wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Zur Unfallursache dauern die Ermittlungen an. Möglicherweise führte der starke Wind zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Gegen 21.25 Uhr gaben die am Unfallort arbeitenden Mitarbeiter des Straßenbauamtes die Straße wieder frei. Durch den Unfall war auch die Schutzplanke beschädigt worden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell