Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher unterwegs

Hohenebra (ots)

Unbekannte brachen zwischen Dienstag, 15. Februar und Sonntag, 20. Februar, in eine Scheune in der Thalebraer Straße ein. In der Scheune lagerte Werkzeug, welches der oder die Täter mitnahmen. Zur Höhe des entstandenen Schadens sind noch keine Angaben möglich. Am Montagnachmittag entdeckte ein Zeuge im Bellstedter Weg den Einbruch in das Sportlerheim. Der oder die Täter gelangten durch ein Fenster in das Gebäudeinnere und durchwühlten darin sämtliche Schränke. Gestohlen wurde aber nichts. Dennoch hinterließen der oder die Einbrecher einen Schaden von ca. 200 Euro. Ob beide Einbrüche im Zusammenhang stehen ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell