Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kollision auf Kreuzung, eine Frau verletzt im Krankenhaus

Bad Frankenhausen (ots)

Zwei Autos stießen am Dienstagnachmittag auf der Kreuzung Jahnstraße, Lindenstraße, Erfurter Straße zusammen. Ein 23-jähriger Autofahrer befuhr gegen 15.20 Uhr mit seinem Opel Astra die Jahnstraße in Richtung Erfurter Straße. An der Kreuzung übersah er den vorfahrtsberechtigten Skoda Fabia eines 69-Jährigen. Durch den Zusammenstoß rollte der Astra gegen einen BMW, der am Straßenrand in der Erfurter Straße parkte und schob diesen gegen die Bordsteinkante. Alle Autos wurden beschädigt, wobei der Opel abgeschleppt werden musste. Die 59-jährige Beifahrerin im Skoda kam zur Beobachtung ins Krankenhaus.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell