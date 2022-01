Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Überholmanöver führt zu Unfall

Kreis Kaiserslautern (ots)

Bei einem Überholmanöver ist es am Donnerstagnachmittag auf der B48 zu einem Unfall gekommen. Ein Mann wurde leicht verletzt. Nach den derzeitigen Erkenntnissen waren kurz nach halb vier drei Pkw und ein Motorrad hintereinander von Johanniskreuz in Richtung Hochspeyer unterwegs, als das Unglück seinen Lauf nahm. Demnach setzte der 22-jährige Fahrer eines BMWs ausgangs einer Rechtskurve zum Überholen der beiden vor ihm fahrenden Fahrzeuge an und beschleunigte stark. Beim Wiedereinscheren vor den zwei Fahrzeugen kam der BMW ins Schleudern und nach links von der Fahrbahn ab. Der Wagen überschlug sich, prallte gegen einen Baum und kam dann zum Stehen. Ersthelfer befreiten den 22.jährigen Fahrer aus seinem Wagen. Glück im Unglück: Der 22-Jährige kam mit leichten Verletzungen davon. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht; sein Auto musste abgeschleppt werden. |elz

