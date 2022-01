Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Autohaus

Kaiserslautern (ots)

Erneut sind Unbekannte in ein Autohaus in der Straße Am Gusswerk eingedrungen. Bereits im November war das Unternehmen Ziel von Einbrechern. Die Täter gelangten in der Nacht zum Donnerstag über ein Rolltor des Werkstattbereichs in das Gebäude. Sie durchwühlten sämtliche Schränke in der Werkstatt. Nach ersten Feststellungen entwendeten die Einbrecher ein Tablet. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Polizei sicherte Spuren.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sonst Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. |mhm

