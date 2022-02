Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ladendieb gesucht

Sondershausen (ots)

Die Polizei in Sondershausen sucht Zeugen, die den Mann auf der Abbildung erkennen. Der Ladendieb wird verdächtigt, am Mittwoch, 13. Oktober, gegen 18.50 Uhr, im Kaufland, Frankenhäuser Straße Waren gestohlen zu haben. Hierbei handelte es sich um einen Lautsprecher, Alkohol und Tabak. Den Diebstahl zeichnete eine Überwachungskamera auf. Wer erkennt den Mann oder kann Angaben zu dessen Aufenthalt machen? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen, unter der Telefonnummer 03632/6610, entgegen.

