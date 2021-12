Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Alle vier Reifen zerstochen

Gera (ots)

Gera: Ein bislang unbekannter Täter machte sich in der Nacht von gestern (01.12.2021) zu heute (02.12.2021) an einem in der Karl-Matthes-Straße in Gera abgestellten Pkw Skoda zu schaffen. Dabei zerkratzte er nicht nur den Lack des Pkw, sondern zerstach zusätzlich alle vier Reifen. Die 50-jährige Fahrzeugbesitzerin meldet den Vorfall heute Morgen (02.12.2021) der Geraer Polizei. Diese ermittelt zum Tatgeschehen und sucht nach Zeugen, die Hinweise dazu geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell