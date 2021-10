Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrrad vor Fitnessstudio gestohlen

Gera (ots)

Ein Mountainbike der Marke "Giant" geriet am gestrigen Tag (17.10.2021) ins Visier unbekannte Diebe. Das Fahrrad war hierbei in der Zeit von 12:30 Uhr bis 13:45 Uhr an einem Fahrradständer vor einem Fitnessstudio in der Vogtlandstraße abgestellt. Die Geraer Polizei sucht im Zuge der Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise zum Fahrraddieb bzw. dem Verbleib des matt-schwarzen Rades geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (KR )

