Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Nächtlicher Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Gera: Den Einbruch in seine Wohnung in der Schmelzhüttenstraße meldete heute Nacht (02.12.2021), gegen 02:30 Uhr der 59-jährige Anwohner der Polizei. Offenbar über ein gekipptes Fenster der Erdgeschosswohnung gelangten der oder die Täter in die betreffende Wohnung. In der Folge stahlen sie u.a. eine Leinwand, einen Bogensportartikel sowie einen Rucksack. Anschließend gelang den Einbrecher unerkannt die Flucht. Während der Tatzeit, die nach derzeitigen Erkenntnissen zwischen Mitternacht und 02:10 Uhr (02.12.2021) liegt, war der 59-jährige Wohnungsinhaber in einem anderen Raum und schlief dort. Die Kripo Gera ermittelt nun zum Tatgeschehen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu den Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell