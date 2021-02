Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Unverständliche Müllentsorgung

Bild-Infos

Download

Bad Pyrmont (ots)

Am 02.02.2021, gegen 15:10 Uhr, wurde der Polizei von einem Verkehrsteilnehmer ein Umweltverstoß im Waldgebiet nahe der Landesstraße 426 (Grießemer Berg) gemeldet. Am Rand des "Fürstenweges", eines geschotterten Waldweges, wurde durch unbekannte Personen eine Vielzahl an Einweghandschuhe und Styroporreste auf dem Laub verteilt. Da diese Kunststoffe im Wald nicht verrotten, aber in einer Mülltonne auch nicht wirklich viel Platz eingenommen hätten, hat die Polizei keinerlei Verständnis für das Vorgehen des/der Verursachers/in. Mitarbeiter des Bauhofes wurden jetzt beauftragt, auf Kosten der Allgemeinheit, den Müll wieder einzusammeln.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell