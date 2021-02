Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Geschwindigkeitskontrolle durch Nachfahren

Aerzen (ots)

Ein 28jähriger Mann aus Laatzen war am 31.01.2021, gegen 22:35 Uhr, sehr schnell auf der B 1 von Groß Berkel in Richtung Aerzen unterwegs und bemerkte nicht, dass es sich bei dem Pkw der hinter ihm fuhr um einen Streifenwagen handelte. In der dortigen 70er Zone war er laut Tacho-Anzeige mit 120 und 130 km/h unterwegs. Abzüglich aller Toleranzen wird ihm jetzt eine Geschwindigkeitsüberschreitung um 26 km/h vorgeworfen.

