Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Fahren ohne Versicherungsschutz

Bad Pyrmont (ots)

Am Dienstag, dem 02.02.2021, fand gegen 18.00 Uhr auf der Gehrstraße in Bad Pyrmont eine Verkehrskontrolle statt. Eine EDV-Abfrage ergab, dass der angehaltene Pkw Ford seit dem 23.11.2020 nicht mehr versichert war. Der Fahrzeugführer, ein 32-jähriger Mann aus Bad Pyrmont, gab an, nicht angeschrieben worden zu sein. die Fahrzeughalterin, eine 27-jährige Bad Pyrmonterin, saß ebenfalls mit im Fahrzeug. Die Halterin macht keine Angaben zu dem Vorwurf. Verantwortlich für den Versicherungsschutz ist in diesem Fall die Halterin. Eine Strafanzeige wurde geschrieben.

