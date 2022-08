POL-GM: Wohnung in Mehrfamilienhaus aufgebrochen

Lindlar (ots) - Zwei Rollgerüste und einen Kompressor haben Unbekannte von einer Baustelle in Lindlar-Heiligenhofen gestohlen. Die Diebe drangen zwischen 17 Uhr am Donnerstag (18. August) und 07.30 Uhr am Freitagmorgen in einen Rohbau ein und erbeuteten die rot lackierten Gerüste sowie einen Kompressor. Zum Abtransport dürfte ein Fahrzeug genutzt worden sein. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter ...

mehr